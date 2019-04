AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este viernes 16 de noviembre

Theresa May desafiante ante la rebelión

La primera ministra británica afronta con determinación horas complicadas. Tras conocerse el acuerdo técnico sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 4 altos cargos de su gobierno han dimitido a los que se suman otros 4 políticos conservadores de menor rango. Hoy May podría anunciar el nombre del nuevo ministro para el Brexit y no se descartan nuevas dimisiones.

Ahora el foco se centra en el proceso de moción de censura que ha impulsado el diputado euroescéptico Jacob Rees-Mogg. El proceso no puede iniciarse si no lo pide el 15% de los diputados tories. Se hace por medio de cartas que se entregan al presidente del llamado Comité 1922 del Partido Conservador. Como los conservadores tienen 315 diputados, se necesitan 48 cartas. Si avanza, May necesita solo una mayoría simple para evitar la derrota. Si la supera, no podrán hacerle otra hasta que pase un año. Si la pierde, su sustituto sería directamente jefe del gobierno, no habría elecciones. Hoy en Bruselas vuelven a reunirse los embajadores de los 27 para seguir analizando el texto del acuerdo técnico.

66 muertos y más de 600 desaparecidos en los incendios de California

Una semana después de que se declarasen los dos gigantescos fuegos que siguen activos en el norte y sur de California (EE.UU.) se han hallado ya 66 cadáveres y se han disparado los desaparecidos a 631, mientras los bomberos han logrado ganar algo de terreno a las llamas en las últimas horas. El condado de Butte, en el norte del Estado, donde arde el incendio bautizado como "Camp Fire", que con 63 víctimas mortales -siete nuevas hoy- ya es el más mortífero de la historia californiana, actualizó esta noche la lista de personas desaparecidas hasta alcanzar las 631.

La mayoría de los desaparecidos reside en la población de Paradise, de 26.000 habitantes y que fue completamente engullida por las llamas. La localidad se encuentra en la falda de la Sierra Nevada estadounidense, con un clima seco y soleado que en el último medio siglo ha atraído a muchos jubilados, lo que ha hecho que la población se triplicase en cincuenta años. La mayoría de la gente que aparece en la lista de desaparecidos tiene más de 60 años.

Cadena perpetua para los últimos jemeres rojos

Los dos últimos dirigentes vivos del reino de terror del Jemer Rojo en Camboya fueron condenados hoy a cadena perpetua por genocidio y otros crímenes contra la humanidad cometidos entre 1975 y 1979. Es la primera vez que el tribunal reconoce el cargo de genocidio en el macrojuicio contra los jemeres rojos Nuon Chea, de 92 años, y Khieu Samphan, de 87, que ya fueron sentenciados a otra cadena perpetua en una fase anterior del proceso.

Nuon Chea, ex "número dos" e ideólogo de la organización comunista, fue declarado culpable del genocidio contra la minoría vietnamita y la musulmana cham, mientras que Khieu Samphan, antiguo jefe del Estado, solo en el primer caso. Los jemeres rojos son los seguidores del Partido Popular Revolucionario Jemer o Partido Comunista Khmer de Camboya en cuya fundación, en 1960, participó Saloth Sar, más conocido como Pol Pot. Durante los apenas cuatro años que duró el conocido como "reinado del terror" (abril de 1975 a enero de 1979), murieron en torno a 1,7 millones de personas a causa de la hambruna, las enfermedades y las purgas ordenadas por la cúpula Jemer. La alienante política dirigida desde el gobierno por Pol Pot y los continuos choques fronterizos concluyeron en 1979 con la invasión vietnamita.

Aumentan los migrantes en la frontera de Estados Unidos

Los refugios en Tijuana, en la frontera de México con Estados Unidos, están al límite de su capacidad ante la llegada incesante de migrantes centroamericanos. Las autoridades de la ciudad fronteriza calculan que una tercera parte de la caravana, unas 2000 personas, que partió en octubre de Honduras ya ha llegado y se espera que sigan llegando centroamericanos en los próximos días.

En las últimas horas ha habido episodios de tensión después de que un grupo de vecinos protestara el miércoles contra la avalancha de migrantes en su ciudad. Están preocupados ante la posibilidad de que se ponga en riesgo la seguridad de sus familias, que aumenten los delitos y que la situación se vuelva caótica. México ha ofrecido refugio, asilo y visas de trabajo a los migrantes, y el lunes su gobierno informó que otorgó 2.697 visas temporales a individuos y familias, brindándoles cobertura durante el proceso de solicitud de 45 días en un intento por obtener un estatus de mayor permanencia. Alrededor de 533 migrantes solicitaron un regreso voluntario a sus países, según las autoridades mexicanas.