Adolf Hitler gana unas elecciones locales en Namibia

Adolf Hitler Uunona, político de Namibia, nada tiene que ver con el conocido Adolf Hitler, dictador alemán y líder del partido nazi. El político namibio fue elegido la semana pasada como concejal del distrito electoral de Ompundja, Namibia, con un 85% de los votos.

El periódico alemán 'Bild' le ha hecho una entrevista en la que Hitler Uunona ha asegurado que no quiere dominar el mundo ni tiene nada que ver con el líder nazi. Es más, fue elegido para el partido gobernante Swapo, que lideró la campaña contra el gobierno colonial y de minoría blanca, según informa la BBC.

Adolf, como otros nombres alemanes, no es infrecuente en el país, ya que fue una colonia alemana entre 1884 y 1915. "Mi padre me puso el nombre, pero probablemente no entendía lo que representaba Adolf Hitler. Cuando yo era niño lo veía como un nombre completamente normal", aseguró Uunona.

Su mujer le llama Adolf

"No fue hasta que crecí cuando me di cuenta de que este hombre quería subyugar al mundo entero", dijo, y agregó. "No tengo nada que ver con ninguna de estas cosas". Además, apunta que su mujer públicamente le llama 'Adolf' y que no tiene intención alguna de cambiarlo.