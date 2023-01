Acude al médico por una picadura de mosquito y le diagnostican leucemia

Joe Beckwith, de 34 años de edad y residente en Morley, Reino Unido, nunca imaginó que una picadura de mosquito le revelaría que padecía leucemia. A mediados del pasado mes de octubre Beckwith acudió al hospital St. James porque la herida provocada por la picadura se había infectado.

En el centro hospitalario le hicieron varios exámenes y le recetaron antibióticos para tratar la infección. Beckwith volvió a casa, sin embargo pocos días después recibió una llamada que lo cambió todo. Los resultados de los análisis de sangre habían dado valores "anormales" por lo que los sanitarios le pidieron a Beckwith que regresara al centro médico para revisar esta anomalía.

De vuelta al hospital los especialistas del departamento de hematología confirmaron los peores presagios: habían detectado Leucemia Mieloide Aguda, un tipo de cáncer que se caracteriza por la rápida proliferación de células anormales que se acumulan en la médula ósea e interfieren en la producción de glóbulos rojos normales.

La picadura le reveló que padecía leucemia

Con el diagnóstico en mano el hombre comenzó el tratamiento y ahora, tras varias semanas, Beckwith se encuentra en una etapa de remisión. "Si no hubiera ido por la picadura no tendríamos idea de nada. No tenía otros síntomas excepto algunos sudores nocturnos", ha contado ante los medios locales.

Su hermana, Leanne, también ha detallado que el proceso desde que le diagnosticaron la enfermedad ha sido "horrible". "No pudo ver a sus hijos en Navidad. No pudo ver a uno de ellos que vive en Liverpool desde que le diagnosticaron. Todos estuvimos enfermos en Navidad y debido a que su sistema inmunológico es tan débil, era demasiado peligroso para él", ha relatado Leanne.