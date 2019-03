El actor Christian Bale visita a los heridos en el tiroteo de Denver

El actor Christian Bale ha visitado a varios de los heridos en el tiroteo ocurrido en un cine de Colorado la semana pasada cuando se proyectaba el estreno de "The Dark Knight Rises", película en la que el intérprete encarna a Batman.



Bale acudió al Centro Médico de Aurora, localidad donde tuvo lugar el suceso y permaneció allí en torno a dos horas y media. Durante ese tiempo se dedicó a charlar con siete pacientes, personal del hospital, así como con el gobernador de Colorado, John Hickenlooper.



El viaje a Colorado del conocido intérprete fue a título personal, según confirmó el estudio Warner Bros, que distribuye "The Dark Knight Rises", y Bale exigió que se hiciera sin informar a la prensa, por lo que no hubo declaraciones.



Alguno de los afectados por el tiroteo, así como personal del centro médico, recurrieron posteriormente a las redes sociales para colgar sus fotografías con Bale quien, según el presidente interino del complejo hospitalario, Bill Voloch, dedicó unos diez minutos a hablar con cada una de las víctimas.



"Fue bueno para los pacientes. Esperamos que fuera terapéutico para ellos y todo el equipo realmente apreció que viniera", comentó Voloch.



El actor estuvo acompañado por su esposa, Sibi Blazic, y pudo conocer también a los agentes de policía de la ciudad que resultó conmocionada el pasado viernes al conocerse que un tiroteo en uno de sus cines había causado la muerte de doce personas y dejado heridas a otras cincuenta y ocho.



El principal sospechoso del crimen, James Holmes, de veinticuatro años, fue detenido y puesto a disposición judicial a la espera de que se presenten oficialmente los cargos en su contra.



Según la descripción de lo ocurrido, un asaltante pertrechado con una máscara de gas y protección antibalas irrumpió en un cine de Aurora, a las afueras de Denver, mientras se proyectaba el estreno de "The Dark Knight Rises" y la emprendió a tiros contra el público, al que también agredió con bombas de gas lacrimógeno.

El Centro Médico de Aurora recibió a dieciocho víctimas del ataque, siete de los cuales fueron ingresados allí, y otros cuatro fueron hospitalizados en el Swedish Medical Center.