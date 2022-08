Los abogados de Johnny Depp tachan de "acoso" que Amber Heard hablase de la disfunción eréctil del actor durante el juicio

'The New York Post' ha desvelado la opinión recogida por los abogados de Johnny Depp sobre el equipo legal de Amber Heard. En el juicio del actor y de Heard, esta quiso mencionar la supuesta disfunción eréctil del actor durante su juicio por difamación. Los abogados de Johnny Depp califican este intento como "acoso", según ha informado 'The New York Post' a raíz de documentos judiciales recientemente revelados.

"Heard quiere un circo y claramente tiene la intención de acabar con este juicio por una serie de madrigueras de conejo innecesariamente lascivas”, escribieron los abogados en una moción presentada el pasado 22 de marzo. En estos documentos obtenidos por el diario estadounidense, los abogados de Depp llegaron a calificar la estrategia de los abogados de Amber Heard como “puro acoso”.

En la defensa de Amber Heard se incluyeron informaciones que afirmaban que el actor estaba "tomando medicamentos para la disfunción eréctil" y se sugirió que este hecho podría ser una motivación para el abuso. Además, los abogados de esta se defendieron en otra moción de 965 páginas presentada unos días más tarde. En ella manifestaron el por qué pensaban que era importante que el jurado se enterase de la supuesta condición médica de Johnny Depp.

Tratamiento contra la impotencia

Según 'The New York Post', los abogados de Amber querían incluir la receta del actor de Cialis, un tratamiento común para la disfunción eréctil, en el juicio, según el expediente. Esas alegaciones fueron finalmente excluidas del proceso. Los abogados de Amber Heard argumentaron que "aunque el Sr. Depp prefiere no revelar su condición de disfunción eréctil, dicha condición es absolutamente relevante para la violencia sexual, incluyendo la ira del Sr. Depp y el uso de una botella para violar a Amber Heard". Esto hace referencia a una de las acusaciones que hizo Heard contra Depp.

El jurado le otorgó 10,35 millones de dólares a Johnny Depp por afirmaciones de que fue difamado por un artículo de opinión en el que Amber Heard hacía acusaciones de abuso doméstico. Se le otorgaron 2 millones por sus afirmaciones de que el abogado del actor hizo comentarios falsos y dañinos sobre ella. Según 'The New York Post', ambas partes están apelando el veredicto.