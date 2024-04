La abogada Beatriz de Vicente, única observadora independiente del juicio de Daniel Sancho: "Se lio la del pulpo"

La abogada Beatriz de Vicente ha sido la única observadora independiente que ha podido estar presente en el juicio de Daniel Sancho. Ha ido como analista jurídica independiente, ha podido entrar en el Tribunal, observar todo el procedimiento, e incluso hablar con el hijo de Rodolfo Sancho.

En principio, se iba a permitir el acceso a toda la prensa, pero la sala resultó ser muy pequeña y no tenía espacio, por lo que no todo el mundo pudo entrar. "Doy las gracias públicamente a la familia de Arrieta por darme su permiso para entrar", ha comenzado la letrada en el programa de Espejo Público. Y, a continuación, ha narrado cómo fueron las sesiones del juicio que ella presenció.

"El primer día de juicio hubo una filtración a la prensa y se lio la del pulpo", ha explicado. Entonces, el juez "muy garantista", se cabreó y pidió "arresto y prisión" para todo el que filtrara información. "Desde ese momento yo tuve claro que no podía hablar con ningún medio, aunque seguí asistiendo y observando", ha declarado.

"Pude hablar con Daniel"

Al día siguiente, la abogada estaba sola en la sala cuando apareció Daniel Sancho con un agente de Policía. "El destino me regaló la oportunidad de hablar con él", ha dicho Beatriz de Vicente. "Vaya por delante que yo veo la humanidad por encima del sujeto, haya hecho lo que haya hecho", ha aseverado. "Y yo no le pregunté por detalles del caso porque no soy su abogada. Yo no hablé con él de lo que ocurrió o no ocurrió por pudor", ha continuado. "Yo solo le di algunas pautas, algunos consejos", ha explicado. Porque "yo lo que he visto es a un tío defendiéndose solo contra una pena de muerte en Tailandia, ayudado por su padre que le hace de asistente", algo que considera demencial.

La primera pauta que le ofreció fue la siguiente: "Ya que te están dejando preguntar, pregunta bien". La abogada defiende que es muy difícil que alguien que no tiene ninguna preparación jurídica pregunte para defenderse, y cree que Sancho debería aprender a preguntar porque, a su juicio, no lo está haciendo bien.

"Después le dije que era un error que hubiera renunciando a la traducción española jurada, porque su línea de defensa dice que la primera autoinculpación no vale porque no tenía traducción al español". Esta fue su segundo consejo, que recuperara la traducción, aunque "fuera un desastre".

El siguiente consejo que le dio, fue más bien una advertencia: "Oye Daniel, tu abogado está dormido". A lo que Beatriz de Vicente asegura que Sancho contestó: "Mi abogado es de pastel, yo me defiendo a mí mismo".

¿Cómo es en Tailandia el sistema procesal?

Existen ciertas dudas sobre el sistema procesal del país asiático, pero la letrada ha intentado despejarlas todas asegurado que "el juez era muy bueno, el fiscal también y, aunque el sistema procesal es como arcaico y tiene un lenguaje jurídico muy complejo, se parece mucho al sistema americano".

