Rusia recurre a un nuevo modelo de dron kamikaze iraní para atacar Ucrania

Rusia ha desarrollado un nuevo dron, que ha bautizado como Geran-3.

Desde marzo, los rusos lo están empleando en sus ataques contra ciudades ucranianas. La efectividad ha aumentado tres veces: entre abril y junio llegó al 15%, mientras que en los meses precedentes apenas llegaba al 5%.

Ya desde junio, el país también ha incrementado el número de drones y misiles con los que ataca a Ucrania y el récord fue el 9 de julio, cuando llegó a los 741 misiles y drones. "Estamos observando nuevas tácticas de enjambre y los drones ahora vuelan a mayor altitud, lo que los hace más eficaces", cuenta Yasir Atalan, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales al Financial Times.

Los drones han de alcanzar una altitud de 6.000 metros y una velocidad de 200 km/h para alcanzar a los moderos Shaheds.

Las defensas de Ucrania contra los Shaheds incluyen actualmente el uso de guerra electrónica para interferir sus sistemas de guía GPS, ametralladoras y cañones antiaéreos, incluido el avanzado Oerlikon Skynex, un cañón de defensa aérea avanzado producido por la empresa alemana Rheinmetall.

Según varios medios de comunicación, como el Defense Express, el Geran-3 viene a ser una adaptación directa del Shahed-238, un dron iraní presentado en 2023. El pasado mes de febrero, el Ministerio de Defensa de Ucrania alertó sobre la producción de este. Y desde entonces, los restos de drones interceptados han permitido a Kiev confirmar su presencia sobre el terreno.

Este sistema es mucho más potente: permite alcanzar velocidades de entre 550 y 700 km/h, especialmente en la fase terminal del ataque. Esta peculiaridad complica considerablemente la tarea de los sistemas de defensa antiaérea ucranianos. Es capaz de transportar hasta seis veces más explosivos que el Geran-2, con una autonomía de vuelo estimada de 2.500 km. De esta forma, Rusia puede atacar mucho más allá de las líneas del frente.

Al igual que el Shahed-238 iraní, el Geran-3 también estaría equipado con un sistema de guía óptica por infrarrojos para apuntar a objetivos con firma térmica. Las instalaciones energéticas, los depósitos de municiones o los puestos de mando son objetivos muy vulnerables en estas circunstancias.

Componentes chinos

Por su parte, el Institute for the Study of War mantiene que la cooperación con China ha permitido a Rusia eludir las sanciones occidentales sobre las importaciones de productos electrónicos para la producción de drones.

La inteligencia militar de Ucrania estima que Rusia recibe hasta el 65 % de los componentes para sus drones Geran de China. Pekín rechaza estas acusaciones.

Sin embargo, esta nueva generación de drones también presenta algunas desventajas. El Geran-3 es más pesado: llega a los 500 kilos. También transporta más combustible, lo que lo hace más visible para los radares térmicos.

Su precio también es un factor a tener en cuenta: alrededor de 70.000 euros por unidad, cuatro veces más que el Geran-2, un modelo asequible y resistente.

