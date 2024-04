Juicio de Daniel Sancho en directo: el abogado de la víctima asegura que el hijo de Rodolfo Sancho "no ha mostrado arrepentimiento"

Este pasado verano todos los medios apuntaron a Daniel Sancho, que concretamente el 6 de agosto confesó que había acabado con la vida del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Hoy, el joven español se sienta en el banquillo de los acusados hasta el 3 de mayo. El juicio comienza con los testigos que expondrá la Fiscalía tailandesa (entre los que se encuentran policías y peritos). Se le acusa de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena.

Hoy comienza el litigio que permitirá conocer cuál es el destino del hijo de Rodolfo Sancho ya que los delitos que señala la acusación, uno de ellos es penado con la pena capital.

Su padre, Rodolfo Sancho, ha llegado al juzgado con una apariencia despreocupada y dando las "gracias" por el interés en el caso. Daniel Sancho también está en la sala de lo penal, donde han prohibido la entrada a periodistas y cámaras. El juicio se lleva a cabo en el tribunal de Samui y hoy, concretamente declararán la mujer que encontró el cuerpo de Arrieta en el vertedero, la persona que le alquiló la moto a Daniel Sancho y dos empleados del hotel en el que se alojaba en los días de los hechos.

Primeras impresiones

A pesar de que en el juicio no se encuentra el equipo de abogados de Daniel Sancho, ya que solo podía participar un abogado tailandés, desde España, el abogado Marcos García Montes, mantiene el contacto tanto con el acusado como su padre, Rodolfo Sancho. En una entrevista con Antena 3 Noticias García Montes asegura que hace media hora había hablado con Rodolfo Sancho y que le había transmitido que la primera sesión había ido "muy bien".

En esta primera parte de la sesión ha declarado la empresa de motos que alquiló uno de los vehículos a Daniel Sancho en su llegada a la isla. La propietaria ha asegurado que Sancho le entregó el pasaporte: "iba enseñando el pasaporte en todos sitios", asegura García Montes, que señala que por tanto es "ridículo" mantener la "premeditación" de un apersona que no quiere ocultar su identidad.

La clave del juicio por parte de la defensa de Daniel Sancho es demostrar que no hubo premeditación en los hechos desarrollados que acabaron con la muerte de Edwin Arrieta. El abogado Marcos García Montes asegura que la cuarta de las declaraciones del caso y "la única válida", señala que hubo una pelea entre Sancho y Arrieta. Además, señala que no se tiene ni hora ni causa de la muerte, solo un golpe en la parte de atrás de la cabeza que pudo causar el fallecimiento. La relación que expone el abogado es que "intentó violarle y se empujaron mutuamente" hasta que se produjo el "accidente".

Esto, en el código penal de Tailandia "estaríamos hablando de un homicidio simple o imprudente que tiene dos penas: homicidio imprudente grave (de 8 a 10 años de cárcel) y homicidio imprudente leve (hasta 6 años de cárcel)". Si finalmente se le condena a homicidio imprudente, "una cuarta parte de la pena la pasaría en España" y que, por tanto, "en dos o tres años podría estar en España".

Se alega que todo lo que está en relación con el atestado policial, declaraciones, restos óseos sin cuchilladas, el no conocimiento de la causa de muerte y las filtraciones policiales, puede ayudar a demostrar que los hechos se relacionan con el "homicidio imprudente". "El efecto que explosiona esto es el descuartizamiento", pero asegura que esto no significa nada a que la profanación de cadáveres está penada con un año de cárcel.

Acusación vs. Defensa

El juicio girará en torno a arrojar luz sobre los hechos para poder imponerle una sentencia a Daniel Sancho. Sin embargo, dependiendo de cómo se califique este asesinato, podría tener un destino u otro. Se espera que por el juzgado pasen hasta 50 testigos: los primeros por parte de la Fiscalía, concretamente 28 y 27 por parte de la defensa. Aunque el número de testigos podría variar. La defensa había pedido que los abogados de Arrieta fuesen en calidad de testigos pero el Tribunal de Samui lo rechazó, también se ha cancelado el testimonio de los padres de la víctima debido a la falta de medios técnicos y diferencia de horarios. La acusación va a basar el alegado en el "asesinato predeterminado" y aseveran que se presentarán 53 evidencias de ello.

Por otro lado, se encuentra la defensa de Daniel Sancho que tiene tres claves para insistir en el "homicidio imprudente". Aseguran que han "preparado un informe de 60 páginas examinando las pruebas" y señalan que en la reconstrucción que el joven español hizo de los hechos "no había fiscal, no había juez, no había abogado y además hubo filtraciones de la policía". La muerte accidental, al contrario que el asesinato premeditado, no está penado con la condena a muerte, sino con 8 años de prisión.

Los hechos

Para entender lo que sucedió, se debe dar marcha atrás en el calendario hasta el 31 de julio. En ese momento, Sancho y Arrita, que mantenían relaciones esporádicas y se conocían desde hace tiempo, planearon unas vacaciones desde ese día hasta el 3 de agosto en Joh Phangan (Tailandia). El primero en llegar al lugar fue Daniel Sancho, que se desplazó en moto hasta un alojamiento de una sola noche, ya que posteriormente compartió lugar con Edwin Arrieta.

Destaca que el 1 de agosto, Sancho compró varios cuchillos, una sierra, detergente, bolsas de basura y estropajos. Un día después se desencadenan los trágicos hechos. Después de un día de planes por la isla, ambos se desplazan al hotel lujoso donde se hospedaban y aquí, según relata el primer testimonio de Sancho, tuvieron una pelean en la cual el hijo de Rodolfo Sancho le dio un golpe muy fuerte para después cortarle el cuello. En segundo lugar procedió al desmembramiento del cuerpo, llevándolo a la ducha y poniendo el agua caliente para que la sangre no se coagulase.

Sancho hizo desaparecer las partes del cuerpo por mar (a través de un kayak) y por tierra (en un vertedero). Las horas posteriores Sancho siguió con su vida en la isla hasta que algunas partes del cuerpo de Arrieta fueron encontrados por trabajadores del vertedero. Aquí comenzó la investigación, donde se interrogó a Sancho y finalmente el 4 de agosto es detenido.

"Soy culpable, pero yo era rehén de Edwin"

Habrá que esperar unos días, concretamente hasta el 25 de abril, para oír el testimonio en el juicio de Daniel Sancho, el acusado. Sin embargo, se cree que siga la misma línea que algunas últimas palabras que él ha dicho en alguna entrevista: "soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin, me tenía como rehén, era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", alegó el pasado 5 de agosto. Luego en una entrevista concedida a EFE desde la cárcel, el joven aseguró que los hechos se desarrollaron de forma accidental, la base de la defensa en en el juicio será esta.