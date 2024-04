Las salidas de tono de Daniel Sancho interrumpiendo su propio jucio

El juicio a Daniel Sancho por la muerte y el descuartizamiento de Edwin Arrieta celebró este jueves la última sesión de la semana. La siguiente sesión se retomará después del Songkran o Año Nuevo Budista en Tailandia.

A la última sesión asistieron de nuevo el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, y su madre, la analista de inversiones Silvia Bronchalo, quienes entraron en la corte sin hacer declaraciones a los medios de comunicación que aguardan fuera del tribunal tras la decisión del juez de celebrarlo a puerta cerrada.

De acuerdo a las normas budistas que rigen la justicia del país asiático, Daniel Sancho se ha sentado en el banquillo de los acusados atado de pies y manos, y con la cabeza rapada.

A diferencia de España, en Tailandia se permite a los acusados preguntar a los testigos e interpelar durante el juicio. Una oportunidad que Daniel Sancho no ha querido desperdiciar. De hecho, ha llegado a cuestionar incluso la presencia de los testigos: "No entiendo por qué está este testigo en el tribunal si su testimonio no tiene nada que aportar".

El juez increpó la actitud de Sancho y le animó a reformular la pregunta y hacérsela a los policías que declararán durante los próximos días, a lo que Sancho respondió: "Me estoy jugando la vida y aquí hay muchas mentiras".

Los cuchillos y el kayak, claves en el juicio

El alquiler de un kayak para deshacerse en el mar de restos del cadáver y los cuchillos y la sierra son claves en este juicio. Según consta en el informe de la Policía y muestran las imágenes de seguridad, el 1 de agosto, Sancho compró cuchillos, guantes de goma, bolsas de basura y productos de limpieza.

Tras hacerse con estos utensilios condujo unos tres minutos hasta la ferretería Home Mart, donde adquirió una sierra y una tabla de cortar. Para la Policía y la Fiscalía tailandesas se trata de pruebas fundamentales para demostrar que la muerte de Arrieta fue un asesinato que premeditó.

¿Cuál es la estrategia de la defensa?

La defensa de Sancho, por su parte, busca desmontar esta teoría. Argumentan que Sancho se formó como chef y que los cuchillos eran los propios que se utilizan para cocinar, lo que aseguran que pretendía hacer durante su estancia en la villa que alquiló en la isla, y en la que tuvo lugar el supuesto crimen.

La defensa intenta demostrar que el alquiler del kayak fue "un acto desesperado y no planeado", ya que Sancho dio su número de pasaporte a la dueña y no se llevó nada de peso para hundir los restos en el océano.

El joven siempre ha reconocido haber descuartizado el cuerpo de Arrieta y haberse deshecho de las partes del mismo en varios puntos de la isla, incluido el mar, delito penado con un año de cárcel.

¿A qué pena se enfrenta Daniel Sancho?

El español se enfrenta a una posible condena máxima de pena de muerte -que Tailandia apenas aplica y que suele conmutar- si el juez le encuentra culpable del asesinato premeditado del cirujano plástico colombiano Arrieta el 2 de agosto en la cercana isla de Phangan, tal y como le acusa la Fiscalía.

