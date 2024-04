Los padres de Edwin Arrieta no declararán como testigos en el juicio a Daniel Sancho en Tailandia

Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional en una cárcel tailandesa desde hace varios meses después de que presuntamente asesinara y descuartizara al médico colombiano Edwin Arrieta el pasado 5 de agosto. Se declaró culpable de asesinato, pero no de asesinato "premeditado".

El juicio al hijo del actor Rodolfo Sancho comenzará el próximo martes 9 de abril. Los abogados de la víctima habían solicitado declarar como testigos, pero el tribunal lo ha rechazado. Así lo narra 'Infobae España', que ha accedido a fuentes jurídicas del caso: la Corte provincial de Koh Samui ha rechazado que los padres de Edwin Arrieta declaren como testigos en la vista oral como habían solicitado, alegando la falta de "medios técnicos" para llevar a cabo su declaración y la diferencia horaria entre ambos países.

La lista de testigos que declararán en el juicio de Daniel Sancho se reduce a 55 personas. La Fiscalía, que ejerce la acusación junto a la familia de Arrieta, contará con 28 testigos y el resto son los propuestos por la defensa de Sancho.

Un mes antes de que se celebre el juicio, la familia del médico colombiano afirma que tratarán de demostrar que la muerte de Arrieta fue un "asesinato premeditado" y presentarán 53 evidencias. "Hemos podido comprobar que efectivamente va a haber 53 evidencias con las cuales vamos a tratar de demostrar que efectivamente se trataba de un asesinato premeditado porque esta va a ser la postura que vamos a sostener", afirman los abogados de la víctima mortal.

Por otra parte, la defensa de Daniel Sancho asegura que lo impugnarán todo al encontrar irregularidades en el caso que tiene a su cliente entre rejas desde agosto. "Hemos preparado un informe de 60 páginas examinando las pruebas. En la reconstrucción no había fiscal, no había juez, no había abogado y además hubo filtraciones de la policía", explican.

Rechazan así el "asesinato premeditado" que pide la familia de Edwin Arrieta y consideran que el fallecimiento del médico fue una muerte accidental como consecuencia de una pelea entre ambos por lo que la máxima pena que contemplan son "8 años de prisión por homicidio imprudente".

El subdirector de la Policía tailandesa, en libertad

El exsubdirector de la Policía tailandesa conocido como 'Big Joke' queda en libertad tras pagar una fianza de unos 2.500 euros por una supuesta implicación en el blanqueo de capitales para una red de apuestas en línea. Acudió a la comisaria después de que se emitiera una orden de arresto contra él y se ha declarado inocente.

El ex alto cargo policial fue señalado en febrero por la Oficina Central de Investigación (CIB), uno de los principales departamentos de la Policía tailandesa, como uno de los cinco agentes sospechosos de estar implicados en una operación de blanqueo de capital para la página de apuestas BNK Master, desmantelada el pasado año.

