EXCLUSIVA | Última conversación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta: "Chiqui, tengo que quererte mucho"

Salen a la luz unos mensajes que podrían ser clave en el caso de Daniel Sancho. Se trata de la conversación que mantuvo con Edwin Arrieta cuando este llegó a la isla de Ko Pha Ngan. Un intercambio de mensajes que podría ser de lo más habitual entre cualquier pareja o amigos íntimos. Llegan a mandarse fotos y hasta un par de vídeos, por lo que nada hacía presagiar cómo terminaría la noche. A pesar de ello, sí que hay dos puntos que pueden llamar la atención.

Por un lado, parece relevante que tras un largo viaje, Edwin le pida a Sancho que, antes de encontrarse, vaya a dar un paseo porque él se va a dar una vuelta por el mar, dice. Por otro lado, en estos pantallazos del teléfono del hijo de Rodolfo Sancho se ve que tenía otras 78 conversaciones sin leer. Pero nos fijamos en una hora, ahí la clave, las 15:38 del miércoles 2 de agosto. Esa hora sería la última vez que Edwin Arrieta se conectó a la aplicación de mensajería.

Última conversación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta

A continuación, puedes leer la conversación al completo entre Sancho y Arrieta.

DANIEL SANCHO. ¿Vas en esa lancha? ¿Te agarraste un barco privado? Jajajaja. Menudo sinvergüenza.

EDWIN ARRIETA. Jajajaja. Voy a dar una vuelta primero. Te aviso cuando vaya para que salgas.

DN. Chiqui, entonces ¿a qué hora te espero en el puerto? Ya estoy aquí esperando. Porque supuestamente llegabas en 20 minutos.

EA. Ves a dar una vuelta.

DN. Joder. ¿Pero a dónde vas? No entiendo. ¿A dar una vuelta por dónde? Pero si está lloviendo además.

EA. Por el mar.

DN. Ah fenomenal. Llegas y te vas a hacer un plan tú solo. Y yo aquí esperándote en el puerto.

EA. Jajaja. Eres un enojón. Jajaja

DS. Es que te estoy esperando. Iwueputa.

EA. Jajajaja.

DN. Llueve. Y además ando corto de batería.

EA. Chiqui, tengo que quererte mucho para esta travesía.

DS. Pero bueno, estoy aquí.

EA. Jajajaja. Dale.

DS. No tiene pérdida. Sigues la salida del puerto. Hasta llegar a un arco muy grande dorado. Y ahí gira a la izquierda. No me dejan entrar con la moto allí. La tengo aquí fuera.

EA. Dale.

DS. Chiquiiiii. Llega ya iwueputaaa.

EA. Está lloviendoooo.

DS. Mazo. Tenemos que esperar un poco para movernos. Nos tomamos algo aquí, en los restaurantes que hay nada más salir del puerto. Está parando. Koh Pangan te va a recibir abriéndose el cielo.

EA. Siii. Son Bendiciones. Llegué

DS. Vaaaaaa.

EA. Ya me voy a bajar.... Qué lindo!

DS. Pues sales. Y al pasar el arco dorado. A la izquierda. Pasas el arco dorado. A la izquierda.

EA. OKK

DS. Me quedo sin baaaaaat. Date prisa. En cualquier caso no tiene pérdida. Esto aquíii.

Chiqui. Dónde estas? Dime que por subirte a otro barco. No te han llevado al otro puerto...

Dios mío. Porque no me hiciste caso. No estas en este puerto.

Chiqui. ¿Dónde estas???

Los abogados de Sancho declaran la guerra a la policía tailandesa

Entre las novedades que se han conocido acerca de este caso en los últimos meses, se ha desvelado que los abogados de Sancho denunciaron irregularidades que la policía tailandesahabría cometido durante la investigación de este caso. Les acusan de "engañar" al joven, ya que le habrían prometido que lo deportarían a España en un período de tiempo de 48 horas -incluso le habrían enseñado documentos firmados-, en caso de que confesara el asesinato.

La versión de la defensa de Daniel Sancho se ha basado en alegar que la muerte de Arrieta fue accidental, fruto de la pelea que el hijo de Rodolfo Sancho habría tenido con Edwin en el intento de defenderse de una agresión sexual. Entre tanto, mantienen que Sancho nunca confesó el asesinato premeditado. Es aquí donde señalan de manera directa a la policía del país de "errores e irregularidades en la transcripción de la declaración".

"Daniel nunca confesó que había matado al señor Arrieta. Confesó que hubo una pelea y confesó que había procedido a desmembrarlo. Nada más. Lo que sigue manteniendo es la verdad", precisó una de sus abogadas en rueda de prensa alegando también que la policía tailandesa "se ganó la confianza de Daniel bajo una falsa deportación y consigue lo que consigue".

Daniel Sancho, en prisión

Actualmente, Daniel Sancho se encuentra en la prisión de Koh Samui, mientras se espera que se celebre el juicio en Tailandia tras el asesinato del cirujano plástico colombiano, de 44 años. Después de varios aplazamientos, la última vista se celebró el 12 de diciembre de 2023, que terminó con una lista de 57 testigos de cara al juicio final, el cual se llevará a cabo a partir del 9 de abril de este año.