Así ha sido el gran enfado de Rodolfo Sancho a la llegada del tribunal para la segunda sesión del juicio a su hijo Daniel Sancho

Este miércoles es el segundo día del juicio contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta. Su padre, el actor Rodolfo Sancho, ha llegado al tribunal con un tono educado, pero enfadado y amenazante. Por primera vez, la madre de Daniel también asiste, pero no ha hecho declaraciones. Sin embargo, su padre ha sido contundente con la prensa.

"Por favor, no me cerréis el paso. Dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas, no me piséis, no me persigáis por la isla, os lo pido por favor". Os voy a decir una cosa, en este país (Tailandia) está prohibido grabar a la gente en público o hacerle fotografías. No tengamos un problema. ¿De acuerdo? Os he pedido que me dejéis pasar", ha lamentado el padre de Daniel Sancho.

Nueva sesión en los tribunales

Mientras, Silvia Bronchalo no se ha parado a hablar con la prensa. El abogado de Sancho ha remarcado que Daniel está dispuesto a luchar con todas sus fuerzas. Este miércoles es el turno de otros cuatro testigos, entre ellos la mujer que le alquiló el kayak a Sancho. Le pareció rara la hora y que le pagara tanto dinero, 1.000 dólares en efectivo: "Él me insistió, tenía dinero y lo alquiló".

Daniel Sancho habría utilizado el kayak para deshacerse de los restos del cirujano. En el litigio también hablará la dependienta a la que le compró un cuchillo en el supermercado y la que le vendió una sierra en otra tienda. También el gerente del restaurante donde encontraron la mochila del chef en la que habrían hallado un cuchillo.

Precisamente su padre Rodolfo en la sesión de ayer le vimos salir con una bolsa. Son los títulos de Daniel Sancho con los que quiso acreditar que es cocinero. Además, en esta nueva sesión el acusado podrá hacer preguntas a los testigos. Como el martes, la jornada comenzó con la presencia de numerosos medios de comunicación a las puertas del tribunal, si bien su entrada en la sala permanece prohibida tras la decisión del juez de celebrar el juicio a puerta cerrada, mientras advirtió a los asistentes contra la filtración de información de lo que suceda dentro, so pena de cárcel.

El abogado en España de la familia de Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, h asegurado a las puertas del tribunal de Koh Samui y antes de que comenzara la sesión que anticipaba que volviera a ser "larga" y "complicada" como el día anterior. Ayer martes testificaron otros cuatro testigos: la mujer que encontró los primeros restos del cadáver de Arrieta en el vertedero de Phangan, la que le alquiló una motocicleta a su llegada a la isla el 31 de julio, y los empleados de los dos hoteles en los que el español se alojó.

Daniel Sancho está acusado por la Fiscalía del asesinato premeditado de Arrieta y otros dos delitos, el de ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena, por el pasaporte del colombiano. El joven español se enfrena a una condena máxima de pena de muerte. Sancho y Arrieta se habían conocido en 2022 a través de Instagram y se vieron en varias ocasiones en España antes de quedar en la turística Phangan.

