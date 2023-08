Las nuevas imágenes de Daniel Sancho que corroboran su última versión sobre el asesinato en Tailandia

El pasado sábado, Daniel Sancho se declaraba culpable del asesinato y desmembramiento de su amigo, el cirujano colombiano, Edwin Arrieta. Tras denunciar su desaparición en la Policía tailandesa, rápidamente pasó a ser sospechoso, lo que le haría confesar al poco tiempo ser el autor del asesinato.

La isla de Koh Phangan capturaba todos los movimientos de ambos, ya que la ciudad está altamente vigilada, por lo que todos sus movimientos están grabados. Sobre todo los de Daniel Sancho, a quien se le ha visto comprando los cuchillos y material de limpieza, conduciendo la moto junto a Edwin y a él solo portando una mochila.

Una semana después, continúan saliendo a la luz imágenes de Daniel Sancho en Tailandia. En estas nuevas grabaciones se pueden ver los primeros pasos del español en la isla, donde llegó dos días antes que el cirujano colombiano.

La cámara de seguridad capta al cocinero en el momento en el que este alquila una moto para poder moverse por la isla. Un nuevo dato que se suma a la investigación de la Policía tailandesa, ya que los kilómetros que haya realizado también son determinantes en la investigación para corroborar el recorrido que hizo según su testimonio.

¿Qué futuro le espera a Daniel Sancho en la cárcel?

Desde Antena 3 Noticias hemos podido conocer la última hora sobre el caso de Daniel Sancho, el cocinero español e hijo de Rodolfo Sancho. Rodolfo y Silvia "están totalmente destrozados", ha afirmado Ramón Chippirrás, el encargado de representar a la familia. "Siguen sin comprender muchas cosas. Ellos lo que quieren ahora mismo es tener tranquilidad, poder estar lo más tranquilos posible y coger fuerzas para ayudar a Daniel", ha continuado explicando.

Desde el bufete de abogados ya han tenido una primera reunión este viernes por la mañana "con el enlace que tenemos en Tailandia, con el señor Fernando Oca", señala Chippirrás. También ha revelado que han tenido una conversación con el letrado de Tailandia donde han "empezado a trabajar en esa recepción de las dotaciones policiales y judiciales que hasta ahora se han llevado, entre ellas las declaraciones de Daniel, las cuatro declaraciones que hay, que son totalmente distintas una de otras y, por supuesto, también todo lo que se ha hecho en cuanto a inspección técnico ocular de las escenas".

Ante la pregunta de cuándo podrá concluir la investigación por parte de la Policía tailandesa, Chippirrás no tiene respuesta: "Ayer mismo preguntamos a través del letrado tailandés a la Policía de la isla provincial mayor que cuánto quedaba todavía de investigación y lo que nos dijeron es que estaba todavía abierta". "No me atrevo a asegurar un tiempo para que acabe esta investigación", afirma.

Asimismo, respecto a Daniel, lo que saben de él es que "está tranquilo". Continúa en la enfermería por el protocolo covid y esperan que pueda continuar ahí una vez termine ese protocolo.