El primer paso de Harry para la reconciliación con la familia real británica

Después de años de distanciamiento, entrevistas incendiarias y unas memorias que dinamitaban puentes, el príncipe Harry parece decidido a retomar la relación con su padre, el rey Carlos III.

El gesto más reciente ha sido la propuesta de compartir con la Casa Real la agenda oficial del matrimonio para evitar coincidencias con los compromisos de la Corona.

Según han informado fuentes británicas, la maniobra del príncipe no debe pasar desapercibida, ya que en varias ocasiones anteriores, los duques de Sussex han protagonizado actos que ensombrecían eventos clave de la familia real.

La coincidencia más reciente tuvo lugar el pasado 17 de julio, cuando Harry visitó Angola y revivió el emblemático recorrido de su madre, Diana de Gales, por un campo de minas en 1997. Su imagen acaparó todos los titulares el mismo día que la reina Camilla celebraba su 78.º cumpleaños.

La propuesta no solo va dirigida a Buckingham, también incluye a Kensington, sede oficial del príncipe William y la princesa Kate. Sin embargo, fuentes cercanas al heredero aseguran que la relación entre los hermanos continúa congelada. El nombre de Harry, incluso, estaría vetado en su entorno más próximo.

"No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre"

"No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre", reconoció recientemente el propio Harry. "Ha habido muchos desacuerdos, diferencias entre algunos miembros de mi familia y yo". La enfermedad del rey, un tipo de cáncer del que no se han dado detalles, podría estar acelerando esta voluntad de acercamiento por parte del menor de los Windsor.

La princesa Ana, en contra de la reconciliación

Pero el camino no será fácil. La princesa Ana, conocida por su firmeza y discreción, tampoco estaría dispuesta a dar su brazo a torcer. "Para Ana, la lealtad es primordial, y sospecho que siente que Harry ha sido extremadamente desleal a su padre, a su hermano y a la monarquía", explicó la veterana periodista Jennie Bond en 'The Mirror'.

En paralelo, los Sussex no atraviesan su mejor momento mediático ni profesional. Su contrato con Netflix, uno de los pilares económicos tras su salida de la realeza, podría no renovarse. "El público no los ve con buenos ojos. Destrozaron a su familia, causaron un daño enorme y se lucraron con los ataques", aseguró la fotógrafa Helena Chard a 'Fox News'.

Pese a todo, algunos analistas ven en este cambio de tono un intento real de reconstrucción. "Harry ha adoptado una nueva mentalidad. El tono ahora gira en torno a la 'desconflictividad' con su familia", aseguran desde 'The Mail on Sunday'. Desde Londres, fuentes próximas a los Windsor confirman que ya se produjo una reunión entre asesores de ambas partes el pasado julio, aunque de carácter informal.

