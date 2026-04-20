Unos 200 turistas, atrapados en un tiroteo durante una operación antidroga en una favela de Río de Janeiro

Una operación policial contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó atrapados a cerca de 200 turistas en medio de un tiroteo, sin que se registraran heridos, según informaron este lunes fuentes policiales y medios locales.

El suceso tuvo lugar en la favela de Vidigal, situada en la zona sur de la ciudad brasileña, donde las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo contra presuntos miembros del grupo criminal Comando Vermelho, una de las principales organizaciones del narcotráfico en el país.

Los turistas se encontraban en ese momento en la parte alta del cerro conocido como Morro Dois Irmãos, un punto habitual para contemplar el amanecer y las vistas panorámicas de la ciudad, cuando comenzaron los disparos entre los agentes y los sospechosos.

Según las imágenes difundidas por medios locales, los turistas, muchos de ellos extranjeros, quedaron aislados en la zona alta del cerro durante el desarrollo del operativo, sin posibilidad de descender mientras se producían los enfrentamientos.

Una vez finalizada la operación, todos los turistas pudieron bajar de la colina sin que se registraran heridos, de acuerdo con fuentes de la Policía Civil de Río de Janeiro.

El dispositivo se saldó con la detención de dos personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas, mientras que las autoridades no han detallado si hubo más implicados en el operativo.

Durante los enfrentamientos, los sospechosos también bloquearon una importante vía de comunicación entre los barrios de Leblon y São Conrado mediante la colocación de un autobús atravesado en la calzada y contenedores, según la versión oficial.

Algunos de los turistas atrapados relataron momentos de tensión al escuchar los disparos. La visitante portuguesa Matilda Oliveira explicó que los guías les indicaron que se sentaran cuando comenzó el tiroteo.

"Siempre es algo que asusta, pero estaba controlado dentro de lo posible", señaló, añadiendo que durante el descenso pudieron comprobar la presencia policial en la zona.

Otra de las turistas, Rita Oliveira, indicó que el grupo se mostró inicialmente nervioso al conocer que se trataba de una operación contra el narcotráfico, aunque posteriormente se tranquilizaron a medida que avanzaba la intervención policial.

A pesar de la tensión vivida, las autoridades han subrayado que la situación estuvo bajo control durante el desarrollo del operativo y han destacado que no se produjeron víctimas entre los turistas que se encontraban en la zona en ese momento.

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