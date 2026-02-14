Premios del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional del sábado 14 de febrero 2026

La lotería de San Valentín se celebra cada año en torno al Día de los Enamorados y cuenta con una emisión compuesta por diez series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 150 euros por billete, dividido en décimos de 15 euros. Esta estructura facilita la participación puntual y el juego compartido, una de las señas de identidad de este sorteo.

Del total emitido, el 70 % se destina a premios, lo que supone más de 100 millones de euros repartidos entre los participantes. Esta cifra sitúa al sorteo de San Valentín como uno de los extraordinarios con mayor retorno en premios de la Lotería Nacional.

El sorteo se realiza desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, mediante el sistema tradicional de bombos múltiples, lo que garantiza un proceso transparente y seguido con atención por miles de personas cada año.

Cuáles son los premios del Sorteo de San Valentín 2026

La estructura de premios del Sorteo Extraordinario de San Valentín está diseñada para combinar grandes cuantías con un reparto amplio. Los premios principales concentran buena parte del interés, aunque existen numerosos premios menores que amplían las posibilidades de obtener algún importe.

Los premios principales del sorteo de San Valentín 2026 son los siguientes:

-Premio Especial: 15.000.000 de euros a un solo décimo.

-Primer Premio: 130.000 euros al décimo.

-Segundo Premio: 25.000 euros al décimo.

El Premio Especial es una de las características que distingue a este sorteo frente a los ordinarios, ya que se asigna a un único décimo y supone una de las mayores cuantías que puede ofrecer la Lotería Nacional en este formato.

Más allá de estos premios destacados, el sorteo incluye aproximaciones, terminaciones y reintegros que completan el reparto y permiten que una parte importante de los participantes obtenga algún premio.

El sorteo de San Valentín no solo destaca por las cifras. Su vinculación con el Día de los Enamorados le ha dado, con el paso del tiempo, un carácter especial. Es habitual que se compren décimos para compartir, regalar o jugar en pareja, convirtiendo la participación en un pequeño gesto cargado de simbolismo.

Otra de las curiosidades de este sorteo es la alta venta de décimos sueltos, algo que lo diferencia de otros sorteos extraordinarios más asociados a participaciones colectivas. Su precio accesible favorece la compra espontánea y refuerza su popularidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.