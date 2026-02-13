Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 13 de febrero de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 13 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 800.000 euros.

Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 13 de febrero de 2026 con un bote de 800.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

El Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional es una de las citas más seguidas del calendario por su formato especial y por celebrarse en una fecha tan señalada como el Día de los Enamorados.

