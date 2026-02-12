Dónde han caído 102 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 12 de febrero de 2026

Este jueves 12 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado hoy jueves la combinación ganadora corresponde a los números: 13 14 28 30 31 36 . Número complementario: 49 y el reintegro ha sido el 5. Joker: 4 654 402.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 05 12 18 23 41 46. El complementario 49 y el reintegro 6. La recaudación del sorteo ascendió a 2.867.941,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 800.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de MONTILLA (Córdoba) situada en Corredera, 29; en la nº 1 de ZARATÁN (Valladolid), situada en Plaza de la Ronda, 5 y en el Despacho Receptor nº 65.230 de SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa), situado en Avda. Sierra Aralar, 34

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 12 de febrero de 2026, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 17 27 30 33 34 36 Sueño: 3

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de

será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de febrero de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 37886. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 36031. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 0 6 y 8.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 12 de febrero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 16 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

