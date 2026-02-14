Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional del sábado 14 febrero 2026

¡Llega San Valentín! Y, estés enamorado o no, es una buena excusa para probar suerte en el Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional 2026. ¿Sabes que puedes ganar un Premio Especial de 15.000.000 euros? ¿Qué harías con esa increíble suma de dinero? Está claro que este importe te soluciona completamente la vida: dejas de trabajar, ayudas a tus seres queridos, realizas el viaje de tus sueños, etc.

Por solo 15 euros, compra un décimo del Sorteo Extraordinario de San Valentín y cruza los dedos. Ahora bien, no olvides que a los premios grandes la Agencia Tributaria les aplica una retención. ¿Quieres saber a partir de qué cantidad Hacienda interviene? Te lo contamos.

Sorteo Extraordinario de San Valentín: ¿cuánto se queda Hacienda?

Según la normativa vigente, todos los premios de Lotería Nacional, ya sean sorteos normales o extraordinarios, solo tributan a partir de 40.000 euros. Sobre la parte que supera esa cantidad se aplica una retención del 20 %, mientras que todo lo que queda por debajo está libre de impuestos.

Por ejemplo, en el caso de que te lleves el Premio Especial del Sorteo Extra de San Valentín (15.000.000 euros), Hacienda aplicará la retención correspondiente del 20 % sobre la cantidad que supera los 40.000 € (es decir, 14.960.000 euros). Esto supone que se descontarán 2.992.000 € en impuestos, por lo que recibirías 12.008.000 € netos, ya con la retención aplicada en el momento del cobro.

En el caso del primer premio (130.000 euros), Hacienda se queda con 18.000 euros, por lo que el importe que recibirías finalmente sería de 112.000 euros netos. Si ganas el segundo premio, no te tienes que preocupar porque está por debajo de 40.000 euros, así que no se le aplica retención.

Premios que puedes ganar en el Sorteo Extraordinario de San Valentín

El gran protagonista del Sorteo Extraordinario de San Valentín es el Premio Especial que otorga 15.000.000 euros a un único décimo, convirtiéndolo en uno de los premios más atractivos del año. A este se suma el primer premio, dotado con 130.000 € por décimo, y el segundo premio, que reparte 25.000 € por décimo.

Además, el sorteo incluye una amplia variedad de premios intermedios y menores, como premios a las cuatro, tres y dos últimas cifras, que reparten importes más pequeños pero muy numerosos. También hay reintegros y terminaciones, que permiten recuperar el importe jugado en muchos décimos.

En definitiva, se trata de un sorteo pensado para que no solo haya uno o dos grandes ganadores, sino miles de personas premiadas en toda España.

