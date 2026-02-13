Dónde han caído el bote de 61 millones de euros del Euromillones, el premio de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 13 de febrero de 2026

Este viernes 13 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El número premiado de hoy, viernes 13 de febrero de 2026 en la Bonoloto es el 03 19 22 25 31 48 siendo el número complementario el 14 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes

Euromillones

El resultado del Euromillones hoy viernes 13 de febrero de 2026 es el 09 13 31 37 40, siendo las estrellas el 06 y 09. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el XTM99382 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros.

El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 27 de VALLADOLID, situada en Claudio Moyano, 28

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 13 de febrero de 2026 ha agraciado al número 00018 de la serie 100. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 13 de febrero de 2026 es 12 24 28 29 34 36 38 44 45 48 50 51 54 60 63 72 74 78 82 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 13 de febrero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 14 de febrero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 € El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 13 de febrero de 2026 es el 01 21 44 45 46 y los soles el 02 y 7. El sorteo de hoy que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 13 de febrero, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 17 de febrero de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 41.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.