Comprobar Sorteo ONCE: resultado del Sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE del sábado 14 de febrero 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extra de San Valentín de la ONCE, también conocido como Sueldazo de Fin de Semana de San Valentín. En unos instantes podrás comprobar si la fortuna está de tu lado y si tu número ha sido premiado este 14 de febrero de 2026.

¿Qué premios reparte el Cupón Extra de San Valentín de la ONCE?

El Cupón Extra de San Valentín de la ONCE, o Sueldazo Fin de Semana de San Valentín, reparte 200 tarjetas regalo de 70 euros a elegir entre Fever o Civitatis para compartir experiencias con la persona que quieras, ya sea tu pareja o un amigo/a especial.

Por si no lo sabes, Fever es una página web que ofrece entradas a conciertos, experiencias, eventos… En definitiva, ¡una opción estupenda para celebrar el Día de los Enamorados! Civitatis también es un portal muy interesante, ya que ofrece miles de actividades turísticas: excursiones, visitas guiadas, entradas a museos, etc. ¡Cualquiera de estas webs son ideales para disfrutar en San Valentín!

Para conseguir alguno de sus regalos, tienes que:

Comprar un cupón del Sueldazo Fin de Semana de San Valentín de la ONCE. Poner tus datos personales en su web (cuponespecial.es). Subir la foto de tu cupón e introducir los 10 primeros dígitos del código de barras.

Además de estos regalos de San Valentín, también sigues optando al Sueldazo de Fin de Semana, es decir, 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años.

¿Dónde comprobar los resultados del Sorteo Extra de San Valentín de la ONCE?

Los resultados del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE podrán consultarse en:

La web oficial de JuegosONCE. Medios de comunicación como Antena 3 Noticias, donde se publican los números ganadores. La app oficial de la ONCE.

Si has comprado un cupón, no olvides revisar tu número y comprobar si la suerte te ha sonreído este San Valentín.

Nota: los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo del Cupón Extraordinario de San Valentín de la ONCE 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

