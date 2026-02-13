Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional del sábado 14 de febrero 2026

El sorteo de San Valentín se celebra a mediodía, siguiendo el formato habitual de los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional. En concreto, el horario previsto se sitúa en una franja comprendida entre las 13:00 y las 13:30 horas, momento en el que se realizan las extracciones principales.

Durante ese intervalo se conocen los números premiados más importantes, incluido el Premio Especial, así como el primer y segundo premio. En pocos minutos comienzan a publicarse los resultados oficiales, lo que convierte este sorteo en uno de los más ágiles y dinámicos de seguir en directo.

Este horario facilita que muchas personas puedan estar pendientes del sorteo sin necesidad de esperar a última hora del día, lo que incrementa su seguimiento y su presencia en medios informativos.

Dónde se celebra el Sorteo Extraordinario de San Valentín

El Sorteo Extraordinario de San Valentín se realiza desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, un espacio emblemático en el que se celebran los principales sorteos oficiales a lo largo del año.

El sistema utilizado es el tradicional de bombos múltiples, el mismo que se emplea en otros sorteos extraordinarios. Este método garantiza la transparencia del proceso y refuerza la confianza de los participantes, que pueden seguir cada extracción con claridad.

La mecánica del sorteo, unida a su horario concentrado, hace que en apenas media hora quede definido el reparto de premios de una emisión que destina el 70 % del total a premios, superando los 100 millones de euros distribuidos.

Cómo seguir el sorteo en directo y conocer los resultados

El Sorteo de San Valentín puede seguirse en directo a través de los canales informativos habituales, con cobertura especial durante la franja del mediodía. Además, una vez finalizadas las extracciones, los resultados oficiales se publican de forma inmediata.

El horario y la forma de seguir el sorteo son solo una parte de lo que hace especial a la lotería de San Valentín. Su vinculación con el Día de los Enamorados le aporta un componente emocional que lo diferencia de otros sorteos extraordinarios.

Es habitual que se juegue en pareja, que se compartan décimos o que se regale un número con un significado concreto. Todo ello contribuye a que el sorteo tenga una identidad propia y una participación muy diversa, con especial presencia de décimos sueltos.

Además, el precio del décimo, 15 euros, favorece la compra puntual y refuerza su carácter accesible dentro de los sorteos extraordinarios.

El Sorteo Extraordinario de San Valentín se ha consolidado como una cita fija para quienes disfrutan siguiendo los sorteos de Lotería Nacional. El horario de mediodía, la rapidez en la publicación de resultados y el volumen de premios hacen que cada edición despierte una gran expectación.

