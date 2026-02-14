Premios del Sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE del sábado 14 de febrero 2026

¡La ONCE celebra San Valentín a lo grande con el Sueldazo de Fin de Semana del 14 de febrero! Además de sus premios habituales, puedes lograr cientos de tarjetas regalo a través de su web cuponespecial.es. Esta acción, que lleva como lema “En San Valentín hay amor para rato”, está pensada para compartir experiencias con tu pareja o con quien tú desees.

¿Quieres conocer qué premios puedes ganar? Recuerda que con el Sueldazo de Fin de Semana de San Valentín de la ONCE también optas a ganar 300.000 € al contado y 5.000 € al mes durante 20 años.

¿Qué premios reparte el Cupón Extra de San Valentín de la ONCE?

El Cupón Extra de San Valentín de la ONCE, conocido como Sueldazo Fin de Semana de San Valentín, reparte 200 tarjetas regalo de 70 euros a elegir entre Fever o Civitatis para compartir experiencias con la persona que quieras. Fever es una página web que ofrece entradas a conciertos, experiencias, eventos y diferentes planes. Y Civitatis es un portal que ofrece miles de actividades turísticas, desde excursiones, visitas guiadas, hasta entradas a museos, etc.

Para conseguir alguno de sus regalos, tienes que:

Comprar un cupón del Sueldazo Fin de Semana de San Valentín de la ONCE. Poner tus datos personales en su web (cuponespecial.es). Subir la foto de tu cupón e introducir los 10 primeros dígitos del código de barras.

Para participar, hay que adquirir el Sueldazo del Fin de semana de San Valentín de la ONCE en formato físico a través de los TPV de los vendedores o en formato preimpreso (no serán válidos los adquiridos a través de www.juegosonce.es).

Sueldazo Fin de Semana de la ONCE: ¿qué premios puedes conseguir?

San Valentín es una acción especial y puntual de la ONCE, pero todos los sábados y domingos puedes ganar el Sueldazo Fin de Semana, es decir, 300.000 € al contado y 5.000 € al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Asimismo, optas a premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

No olvides que los cupones de la ONCE puedes adquirirlos en los 21.000 puestos de la organización. También se pueden adquirir desde el portal juegosonce.com y en establecimientos colaboradores autorizados.

