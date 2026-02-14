Comprobar Sorteo San Valentín: resultado del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional del sábado 14 de febrero 2026

Estamos a la espera de conocer los resultados del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional, que se celebra a mediodía desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Durante la franja comprendida entre las 13:00 y las 13:30 horas se realizan las extracciones principales y comienzan a publicarse los números premiados.

En cuanto finaliza el sorteo, los resultados oficiales se hacen públicos de forma inmediata. Es en ese momento cuando se puede comprobar si un décimo ha resultado premiado y a qué categoría pertenece. La rapidez en la difusión de los resultados es una de las características más valoradas de este sorteo extraordinario.

El Sorteo de San Valentín reparte el 70 % del total de la emisión en premios, lo que se traduce en más de 100 millones de euros distribuidos. Esta amplia dotación explica el interés que despierta cada año y el seguimiento que tiene en directo.

Cómo comprobar el resultado de tu décimo de San Valentín

Una vez conocidos los números premiados, la forma más sencilla de comprobar la lotería de San Valentín es consultar los resultados oficiales de la web de Loterías y Apuestas del Estado. Allí se publica la información completa del sorteo, incluyendo premios principales, aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Comprobar el décimo correctamente implica revisar no solo el número, sino también la serie y la fracción, especialmente en el caso del Premio Especial, que corresponde a un único décimo. Este detalle es fundamental para evitar confusiones y confirmar con exactitud el importe del premio.

Además, al tratarse de un sorteo extraordinario, es recomendable conservar el décimo en buen estado y seguir las indicaciones habituales para cualquier gestión posterior, siempre desde canales oficiales y puntos de venta autorizados.

Un sorteo marcado por la participación y la tradición

La lotería de San Valentín se ha consolidado como un sorteo muy participativo, especialmente en lo que respecta a la compra de décimos sueltos. Su precio, 15 euros por décimo, facilita la adquisición puntual y hace que muchas personas jueguen sin necesidad de compartir participaciones amplias.

Su vínculo con el Día de los Enamorados ha dado lugar a una tradición muy concreta: regalar números con significado personal o jugar el mismo décimo en pareja. Esta dimensión simbólica convierte el sorteo en algo más que una simple cita del calendario.

Además, el hecho de que se trate de una emisión especial, con diez series de 100.000 billetes cada una, refuerza su carácter extraordinario y explica el interés que despierta año tras año.

El Sorteo de San Valentín es una fecha señalada para seguir los resultados, comprobar los décimos y compartir un momento de atención colectiva. Una cita que combina tradición, emoción y la importancia de informarse siempre a través de vías oficiales y de confianza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.