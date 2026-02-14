Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE del sábado 14 de febrero 2026

El Cupón de San Valentín de la ONCE es una acción que la organización lanza cada 14 de febrero y que se apoya en el sorteo del Sueldazo del Fin de Semana. Se trata de una campaña temática que añade regalos adicionales a los premios habituales del Sueldazo. Para esta edición, la ONCE cuenta con el lema “Hay amor para rato” centrado en experiencias que pueden compartirse en pareja con amigos o familia para celebrar el Día del Amor.

¿Qué premios reparte el Cupón de San Valentín de la ONCE?

La promoción especial de San Valentín ofrece 200 tarjetas regalo de 70 euros para canjear en plataformas como Fever o Civitatis. Estas tarjetas están disponibles para asistir a actividades culturales, a planes de ocio o a experiencias turísticas, una manera diferente de recibir un premio por parte de la ONCE.

Para participar en la promoción solo hay que comprar el cupón y registrarlo en la plataforma habilitada por la ONCE. En esta te solicitarán subir una imagen del cupón e introducir los primeros dígitos del código de barras. Podrás participar hasta tres veces al día con el mismo correo electrónico.

De manera independiente a esta campaña, el sorteo mantiene los premios habituales del Sueldazo: 300.000 euros al contado y un premio adicional de 5.000 euros al mes durante 20 años. También se reparten premios de 2.000 euros al mes durante 10 años para ciertos cupones adicionales.

¿Cuánto se lleva Hacienda de los premios del Cupón de San Valentín?

Como siempre que hablamos de sorteos, te enseñamos también la parte que retiene Hacienda de los premios. Es la misma en todos los sorteos, incluido el de la campaña de San Valentín. Es decir, los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos de tributar. A partir de esa cantidad, la retención es de un 20%, que se aplica directamente en el momento del cobro.

En concreto para el Sorteo del Cupón Extra de San Valentín, estas son las retenciones:

Tarjetas regalo de 70 €: no alcanzan el mínimo exigido para tributar, por lo que no llevan retención .

no alcanzan el mínimo exigido para tributar, por lo que . Premio de 300.000 € al contado del Sueldazo: está sujeto a impuestos. Del total, tributan 260.000 € (la parte que supera los 40.000 €), lo que implica una retención de 52.000 € . El importe neto que se recibe es de 248.000 €.

está sujeto a impuestos. Del total, (la parte que supera los 40.000 €), lo que implica . El importe neto que se recibe es de 248.000 €. Premios mensuales del Sueldazo (5.000 € al mes durante 20 años o 2.000 € al mes durante 10 años): tributan cuando, sumados en un año. La retención del 20 % se aplica únicamente sobre la cantidad anual que exceda ese límite.

Si resultas ganador de alguno de estos premios, ¿tienes que tributar también al año siguiente?

Esta también es una pregunta interesante de resolver: qué pasa con los premios cobrados al año siguiente. Esta es la respuesta:

Aquellos que se cobran en un único pago, como los 300.000 euros al contado, solo tributan una vez, en el momento del cobro. Los premios que se reciben mes a mes funcionan como un premio único pagado en plazos. Cada año se suma el total cobrado y, si supera los 40.000 euros, la parte que exceda tributa al 20 %. Por eso, el premio de 5.000 € al mes durante 20 años sí tributa cada año, mientras que el de 2.000 € al mes durante 10 años queda exento.

Las tarjetas regalo tampoco tributan en ningún momento, ya que su valor está por debajo del mínimo exigido.

Si finalmente compras el cupón de San Valentín, mucha suerte y recuerda revisar siempre la información oficial para participar correctamente y comprobar tu premio sin perder ningún detalle.

