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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 07 de noviembre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 07 de noviembre de 2026 con el que podrás ganar un bote de 3.400.000 euros.

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 07 de noviembre de 2026 con un bote de 3.400.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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