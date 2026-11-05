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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 05 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026 con un bote de 45.000.000 euros ha agraciado al número 04 08 09 15 31 32, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 3.

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Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026 que cuenta con un bote de 45.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 04 08 09 15 31 32, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 3. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 539 402 premiado con 1 millón de euros.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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