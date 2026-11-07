Premios del Sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy sábado 7 de noviembre 2026

El Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de 2026 se celebra hoy sábado 7 de noviembre a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

El décimo tiene un precio de 15 euros y la emisión destina el 70% a premios, con un total de 105 millones de euros repartidos entre diferentes categorías.

Se trata de uno de los sorteos extraordinarios que cada año pone el foco en un aspecto concreto de la sociedad española. En este caso, la Cultura protagoniza el décimo y sirve como hilo conductor de una cita que llega, además, cuando el calendario empieza a acercarse a la recta final del año y a la tradicional Lotería de Navidad.

Estos son los principales premios del Sorteo de la Cultura

El premio más importante será de 1.500.000 euros por serie, lo que equivale a 150.000 euros por décimo. Pero no será, ni mucho menos, la única oportunidad de conseguir un premio. El programa oficial contempla las siguientes cantidades por décimo:

Primer premio: 150.000 euros.

150.000 euros. Segundo premio: 30.000 euros.

30.000 euros. Tercer premio: 15.000 euros.

15.000 euros. 12 premios de cuarta categoría: 7.500 euros cada uno.

7.500 euros cada uno. Premios de 3.750 euros para determinadas extracciones de cuatro cifras.

para determinadas extracciones de cuatro cifras. Premios de 750 euros en extracciones de tres cifras.

en extracciones de tres cifras. Premios de 300 euros en extracciones de dos cifras.

en extracciones de dos cifras. Diferentes premios por aproximaciones, centenas y terminaciones.

Reintegros de 15 euros, equivalentes al importe del décimo.

En total, el programa recoge 37.555 premios por serie dentro de las distintas categorías.

Un sorteo con más de 100 millones de euros en juego

La dimensión del Sorteo Extraordinario de la Cultura se entiende mejor al mirar las cifras completas. La emisión está formada por 10 series de 100.000 billetes, con un valor de 150 euros cada billete. Cada uno está dividido en diez décimos de 15 euros.

De los 150 millones de euros correspondientes a la emisión, 105 millones se destinan a premios. Es decir, el 70% del dinero emitido vuelve a los participantes en forma de premios.

Además de los tres grandes premios, la estructura incorpora numerosas extracciones y terminaciones. Esto hace que acertar el número completo no sea la única forma de obtener dinero: también puede haber premio por coincidir con determinadas cifras, por aproximarse a los números principales o incluso por el reintegro.

El Sorteo Extraordinario de la Cultura llega en un momento muy particular del calendario. Apenas unas semanas después, la atención estará puesta en el Sorteo Extraordinario de Navidad, pero antes noviembre ofrece su propia dosis de ilusión.

Con un décimo de 15 euros y 105 millones de euros en premios, la cita del 7 de noviembre se presenta como otra de las grandes fechas de la Lotería Nacional en la recta final de 2026.