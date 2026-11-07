Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de noviembre de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 07 de noviembre de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 5.500.000 euros.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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