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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de noviembre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 07 de noviembre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 5.500.000 euros.

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En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 07 de noviembre de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 5.500.000 euros.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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