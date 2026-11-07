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Cuánto se lleva Hacienda en el Sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional 2026

Ganar un premio siempre es una buena noticia, aunque en los premios más altos hay que hacer cuentas con Hacienda.

Cuánto se lleva Hacienda en el Sorteo extraordinario de la Cultura

Cuánto se lleva Hacienda en el Sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional 2026 Antena 3 Noticias

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El Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de 2026 repartirá el próximo 7 de noviembre 105 millones de euros en premios.

El décimo cuesta 15 euros y el premio más alto asciende a 150.000 euros por décimo.

Pero, en caso de que la suerte acompañe, hay una cuestión que conviene tener clara: cuánto dinero llegará realmente al ganador después de impuestos.

La respuesta depende de la cantidad obtenida, ya que no todos los premios están sujetos a tributación.

Los primeros 40.000 euros están exentos

La fiscalidad de los premios de loterías establece un límite exento de 40.000 euros. Por debajo de esa cantidad, el ganador no tiene que pagar el gravamen y recibe el premio íntegramente.

Esto afecta a buena parte de los premios previstos para el Sorteo de la Cultura. Por ejemplo, el segundo premio es de 30.000 euros por décimo, mientras que el tercero alcanza los 15.000 euros. Ninguno supera el límite exento.

Por tanto, un décimo agraciado con cualquiera de esas cantidades se cobraría completo, siempre que no concurra ninguna otra circunstancia fiscal que afecte al beneficiario.

Así tributa el primer premio

La situación cambia con el premio principal. El ganador de un décimo que obtenga los 150.000 euros tendrá que tributar por la parte que supera los 40.000 euros exentos. La cuenta es sencilla:

  • Premio: 150.000 euros.
  • Cantidad exenta: 40.000 euros.
  • Importe sujeto al gravamen: 110.000 euros.
  • Retención del 20%: 22.000 euros.
  • Cantidad final: 128.000 euros.

Por tanto, quien tenga un décimo premiado con el primer premio no recibirá 150.000 euros, sino 128.000 euros netos, una vez aplicada la retención correspondiente.

Un detalle importante es que el 20% no se aplica sobre todo el premio. Solo se calcula sobre los 110.000 euros que superan el límite libre de impuestos.

La mayoría de los premios se cobran íntegros

La diferencia entre las cantidades premiadas hace que la tributación afecte principalmente al primer premio. El segundo, tercero y los premios inferiores al límite de 40.000 euros quedan exentos.

Además, no hay que realizar un pago posterior a Hacienda para abonar este gravamen cuando el premio está sujeto a retención. La cantidad correspondiente se descuenta en el momento del cobro.

Por eso, si el décimo premiado corresponde a una cantidad inferior al límite establecido, el ganador puede cobrar el importe completo sin esa retención.

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