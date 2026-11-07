Comprobar Lotería Nacional: Resultados del Sorteo extraordinario de la Cultura de hoy sábado 7 de noviembre 2026

El Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de 2026 se celebra este sábado 7 de noviembre a las 13:00 horas.

Será entonces cuando se conozcan los números agraciados y los participantes podrán comprobar si alguno de sus décimos se encuentra entre los premiados.

El sorteo repartirá 105 millones de euros y el décimo tiene un precio de 15 euros.

Hasta que termine el sorteo no es posible conocer los números ganadores. Una vez realizadas las extracciones, los resultados oficiales permitirán revisar desde el primer premio hasta las terminaciones y reintegros.

Estos son los premios del Sorteo de la Cultura de la Lotería Nacional

El primer número que centrará todas las miradas será el correspondiente al primer premio, de 150.000 euros por décimo.

También habrá un segundo premio de 30.000 euros y un tercero de 15.000 euros.

Pero quedarse únicamente con estas tres cifras puede hacer que pasemos por alto otros premios.

El programa oficial incluye además 12 premios de 7.500 euros por décimo, así como diferentes cantidades asociadas a extracciones de cuatro, tres y dos cifras.

así como diferentes cantidades asociadas a extracciones de cuatro, tres y dos cifras. También existen premios por aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros. Por eso, después de conocer los números principales, conviene revisar el décimo completo.

Cómo comprobar tu décimo

Una vez celebrado el sorteo, podrás comprobar en nuestra web de Antena 3 Noticias en tiempo real si tus décimos han sido premiados y con qué cantidad.

También es recomendable conservar el décimo hasta haber comprobado todos sus datos. Un número que no coincida con el primer, segundo o tercer premio puede tener igualmente una cantidad menor gracias a alguna de las categorías complementarias.

En este sorteo hay, de hecho, 37.555 premios por serie, por lo que la revisión no termina con los tres números principales.

Entre las categorías del Sorteo Extraordinario de la Cultura aparecen varios reintegros de 15 euros, la misma cantidad que cuesta un décimo. Además, las últimas cifras del primer premio tienen sus propias categorías, por lo que merece la pena comprobarlas aunque el número completo no sea el agraciado.

El sorteo se celebra antes de la recta final de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Cultura llega el 7 de noviembre, apenas unas semanas antes de que la Lotería de Navidad vuelva a convertirse en protagonista.

Para muchos participantes, será una de las últimas oportunidades del año para llevarse un premio importante antes del gran sorteo del 22 de diciembre.

Y aunque la cifra que aparece en el primer premio sea la que acapare titulares, la lista completa será la verdadera protagonista para quienes tengan un décimo en la mano.

Cuando finalice el sorteo, será el momento de comprobar número por número, terminación por terminación y reintegro por reintegro. La suerte, en esta ocasión, puede estar escondida en una coincidencia mucho más pequeña de lo que parece.