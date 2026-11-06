VÍDEO: 'Corazonada', el anuncio de la Lotería de Navidad 2026 con el que se reivindica que "compartir nos da vida"

El anuncio de la Lotería de Navidad es año tras año uno de los más esperados. Con él, el espíritu navideño comienza a germinar en todos los que sueñan con conseguir un pellizco de ese Gordo del 22 de diciembre, pero también en los que no gastan ni un solo euro.

Loterías nos tiene acostumbrados a unas campañas emotivas en las que en cada edición renueva su lema de que lo importante en este juego es compartir la ilusión y el deseo de que este sea "el sorteo que nos une". Y aunque el secretismo que rodea a este anuncio es máximo hasta el día de su publicación, este año sabíamos que las calles de Santander han sido las elegidas como escenario.

Desde Loterías han querido mostrar su cariño a las víctimas del reciente accidente de trenes en Urda Toledo y por ello la gala de presentación ha sido mas sobria de lo habitual. El de 2026 va a ser un sorteo con 2.870 millones de euros que son 98 millones más que el año pasado. Además se van a estrenar bolas de la suerte.

Compartir nos da vida

Hay corazonadas que cambian la vida de quien las siente. Y precisamente así se llama la campaña de esta Navidad, 'Corazonada'. Poniendo el acento en la importancia de un sistema de salud público, Loterías transmite en sus cinco minutos de spot la importancia de compartir, de siempre tener esperanza y también de la necesidad de reconocer y agradecer aquello que recibimos.

Edu es un joven que cuando más falta le hace recibe el regalo más importante de su vida de alguien que ni conoce, un trasplante. Durante el proceso de recuperación siente una corazonada que lo lleva a la administración de lotería a comprar un décimo concreto y el último que queda de ese número.

Entonces aparece la segunda protagonista de esta historia, una mujer que también quiere comprar ese décimo porque es el número que siempre jugaba su hermano recién fallecido. ¿Por qué no lo compartimos? plantea Edu y es esa generosidad la que hace que ambos sientan la corazonada que les ha unido.

A través de esta historia personal se transmite la idea de que "la ilusión es más grande cuando se comparte, cuando alguien nos necesita". Hace un homenaje a esa marca España que habla de la solidaridad de nuestra gente, porque a los españoles nos gusta compartirlo todo, nos reunimos para compartir la vida y de ahí nace el "compartir nos da la vida".