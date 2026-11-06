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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 06 de noviembre de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, viernes 06 de noviembre de 2026, en el que podrás ganar un bote de euros.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoy Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 06 de noviembre de 2026 con un bote de euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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