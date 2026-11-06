Dónde han caído el bote de 141 millones Euromillones, Eurojackpot, la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy viernes 6 de noviembre de 2026

Este viernes 6 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 06 de noviembre de 2026 agraciado con bote de euros, ha sido para el número 05 08 10 29 30 34, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.400.000,00euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 23 de LEÓN situada en C.C. León Plaza L-B 35-A Avda. Peregrinos, 8; en la nº 48 de MURCIA, situada en C.C. Carrefour Zaraiche Avda. M. Cervantes, 106 L-2 y en el Despacho Receptor nº 65.410 de IRÚN (Gipuzkoa), situado en Paseo Colón, 46 W (ACC. Jacobo Arbelaitz, 1)

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 06 de noviembre de 2026, que cuenta con un bote de euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 07 13 37 47 49 y las estrellas, formadas por los números 7 y 11. Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código HFZ03558.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de VILAFRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona), situada en Igualada, 64. En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de VIGO (Pontevedra), y en el Despacho Receptor nº 67.165 de CRUZ SANTA (Santa Cruz de Tenerife). Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros. El boleto acertante de ha sido validado en el Despacho Receptor nº 13.110 de SANTA PERPÉTUA DE MOGODA (Barcelona), situado en Pablo Picasso, 14.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, viernes 06 de noviembre de 2026 es el 49653. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 13 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 06 de noviembre de 2026 es 02 15 17 22 28 42 48 50 55 56 62 64 65 66 69 70 77 78 81 82.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 6 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 7 de noviembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 06 de noviembre de 2026 es el 07 30 32 35 44 y los soles los números 2 y 6.