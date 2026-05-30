Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 30 de mayo de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 30 de mayo de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 6.800.000 euros.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com