Lotería Primitiva de España
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 30 de mayo de 2026
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, sábado 30 de mayo de 2026, en el que podrás ganar un bote de 6.800.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 30 de mayo de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 6.800.000 euros.
La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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