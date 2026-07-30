Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 30 de julio de 2026

Este jueves 30 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 30 de julio de 2026 es el 07, 16, 28, 31, 34 y 41, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 1. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 37.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 168 299 , premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos +Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 49.500.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 214 de MADRID, situada en Camarena, 286 y en el Despacho Receptor nº 33.250 de LLÍVIA (Girona), situado en Avenida de Catalunya, 20.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 30 de julio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el es el 01, 03, 09, 11, 17 y 19, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 524 de MADRID, situada en Cea Bermúdez, 21.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DIEZ boletos acertantes

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 30 de julio de 2026 ha agraciado al número 04 12 21 27 34 39 y al dream 1.

En el sorteo de EuroDreams de hoy existen CUATRO boletos acertantes de Segunda Categoría (6 +0) que han sido validados en IRLANDA (dos boletos) y PORTUGAL (dos boletos). Cada acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de julio de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 77014. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 78788. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 3, 1 y 4.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 30 de julio de 2026 es el 46151. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 021 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 30 de julio, las combinaciones agraciadas con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000,00 euros, han sido vendidas en CÓRDOBA (CÓRDOBA) y PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA).

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 30 de julio de 2026 ha agraciado a la fecha 15 ENE 2013, siendo el número de la suerte el 01.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 30 de julio de 2026 es 09 17 19 23 28 31 32 35 38 39 41 42 44 51 53 55 56 63 67 78.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 30 de julio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 31 de julio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

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