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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 01 de agosto de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 01 de agosto de 2026 es el 01, 04, 19, 22, 28 y 39, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 6. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 700.000 euros.

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Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 01 de agosto de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 01, 04, 19, 22, 28 y 39, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 6. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 700.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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