Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 01 de agosto de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 01 de agosto de 2026 es el 03, 07, 15, 42, 43 y 49, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 9. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 49.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 265 376, premiado con 1 millón de euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. También deberás seleccionar un número complementario y el número del reintegro, que se extraen en un bombo aparte que contiene números del 0 al 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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