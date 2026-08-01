Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 01 de agosto de 2026

Consulta el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, sábado 01 de agosto de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Sueldazo y Super Once de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 01 de agosto de 2026 ha sido el 01833 de la serie 019. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 01833 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 32294 Serie: 045

Número: 53749 Serie: 007

Número: 78045 Serie: 041

Número: 85049 Serie: 018

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra cada jueves y domingo y reparte hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 01 de agosto de 2026 es 09 10 11 14 18 22 36 39 46 47 48 49 51 56 64 67 69 75 77 81.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 01 de agosto de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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