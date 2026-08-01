Comprobar Sorteo Lotería Nacional: resultados del Sorteo extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional de hoy sábado 1 de agosto 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional de hoy, sábado 1 de agosto de 2026. En breves, podrás comprobar tu número y saber si has sido uno de los premiados. ¡Mucha suerte!

Si quieres que el verano de 2026 sea inolvidable, participa en el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional.

¡Muchos premios están en juego! El primero de 150.000 euros te cambiará el verano a ti y a los tuyos. Con un poco de suerte, tus sueños más ambiciosos pueden hacerse realidad.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional?

El Sorteo Extraordinario de Agosto reparte miles de premios por toda España. Por solo 15 euros, puedes hacerte con un décimo y optar a alguno de los siguientes premios:

Primer premio: 150.000 euros por décimo

Segundo premio: 30.000 euros por décimo

Tercer premio: 15.000 euros por décimo

También tendrán premios las extracciones de cuatro, tres y dos cifras; los reintegros y las aproximaciones, lo que hará que muchos décimos resulten premiados.

Recuerda que los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de IRPF.

A partir de esa cantidad se aplica una retención del 20% sobre el excedente. Es decir, el primer premio, de 150.000 euros, es el único que tiene una retención: de 22.000 euros, por lo que el ingreso neto es de 128.000 euros.

¿Cómo cobrar tu décimo del Sorteo Extraordinario de Agosto de Lotería Nacional?

Si quieres cobrar tu décimo premiado puedes ir a los puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y centros autorizados, siempre que el importe sea inferior a 2.000 euros.

Sin embargo, los premios superiores a esta cantidad se cobran en las entidades bancarias asociadas a la Lotería Nacional.

Por último, si el décimo fue comprado por Internet, la cantidad del premio se abona directamente a tu cuenta bancaria. ¡Así de fácil!