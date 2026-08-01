Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Loterías

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional del sábado 1 de agosto 2026

La Agencia Tributaria siempre se queda con ciertos importes de los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional. ¿Quieres saber cuánto te retiene si ganas el primer premio del Sorteo Extraordinario de Agosto?

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional del sábado 1 de agosto 2026 Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Agosto es sinónimo de vacaciones, playa, piscina y planes de calidad con los tuyos. Pero también la oportunidad perfecta para que todo pueda cambiar de un momento a otro si la suerte te acompaña y recibes el premio del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional 2026. ¿Sabes cuánto puedes ganar?

Asimismo, una de las preguntas más habituales es cuánto se lleva Hacienda de cada premio, ya que la tributación puede variar según la cuantía y determina el importe final que recibes si eres el ganador. A continuación, te contamos todo sobre este esperado sorteo veraniego.

Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional: ¿cuánto se lleva Hacienda?

Los premios inferiores a 40.000 euros, ya sea de este o de cualquier otro sorteo, están exentos de IRPF.

A partir de esa cantidad se aplica una retención del 20% sobre el excedente.

Es decir, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Agosto, de 150.000 euros, tiene una retención de 22.000 euros, por lo que el ingreso neto que llegará a tu cuenta bancaria es de 128.000 euros.

Si resultas ganador del segundo y tercer premio estás de enhorabuena, porque todo el importe es íntegro para ti, ya que estos premios no tributan al ser inferiores a 40.000 euros (30.000 euros y 15.000 euros, respectivamente).

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional?

El Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional reparte muchos premios por toda España. Estos son los principales:

  • Primer premio: 150.000 euros por décimo
  • Segundo premio: 30.000 euros por décimo
  • Tercer premio: 15.000 euros por décimo
  • Extracciones de 5 cifras, 12 extracciones: 7.500 euros por décimo
  • Extracciones de 4 cifras, 4 extracciones: 375 euros por décimo
  • Extracciones de 3 cifras, 11 extracciones: 75 euros por décimo

Además de estos, también habrá premios para los reintegros y las aproximaciones, así que tendrás más opciones de hacerte con un dinero extra este verano.

Publicidad

Loterías

Sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 1 de agosto, en directo

Sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 1 de agosto, en directo

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional del sábado 1 de agosto 2026

Comprobar resultados del Sorteo extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional

Comprobar Sorteo Lotería Nacional: resultados del Sorteo extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional de hoy sábado 1 de agosto 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Loterías

Dónde han caído el bote de 50 millones de euros del Euromillones, el de 600.000 de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 31 de julio de 2026

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo
Eurojackpot

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 31 de julio de 2026

Euromillones comprobar
Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy viernes 31 de julio de 2026

El Euromillones de hoy, viernes 31 de julio de 2026, con un bote de 89.000.000 euros, ha agraciado al número 10, 24, 25, 31 y 45, siendo las estrellas el 04 y 05. El Millón de Euromillones es para el código DWC11615.

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 31 de julio de 2026 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 31 de julio de 2026.

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 31 de julio de 2026

Premios del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional

Premios del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional del sábado 1 de agosto 2026

Horario y dónde ver el Sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional

Horario y dónde seguir el Sorteo extraordinario de agosto del sábado 1 de agosto 2026 de la Lotería Nacional

Publicidad