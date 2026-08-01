Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional del sábado 1 de agosto 2026

Agosto es sinónimo de vacaciones, playa, piscina y planes de calidad con los tuyos. Pero también la oportunidad perfecta para que todo pueda cambiar de un momento a otro si la suerte te acompaña y recibes el premio del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional 2026. ¿Sabes cuánto puedes ganar?

Asimismo, una de las preguntas más habituales es cuánto se lleva Hacienda de cada premio, ya que la tributación puede variar según la cuantía y determina el importe final que recibes si eres el ganador. A continuación, te contamos todo sobre este esperado sorteo veraniego.

Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional: ¿cuánto se lleva Hacienda?

Los premios inferiores a 40.000 euros, ya sea de este o de cualquier otro sorteo, están exentos de IRPF.

A partir de esa cantidad se aplica una retención del 20% sobre el excedente.

Es decir, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Agosto, de 150.000 euros, tiene una retención de 22.000 euros, por lo que el ingreso neto que llegará a tu cuenta bancaria es de 128.000 euros.

Si resultas ganador del segundo y tercer premio estás de enhorabuena, porque todo el importe es íntegro para ti, ya que estos premios no tributan al ser inferiores a 40.000 euros (30.000 euros y 15.000 euros, respectivamente).

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional?

El Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional reparte muchos premios por toda España. Estos son los principales:

Primer premio: 150.000 euros por décimo

Segundo premio: 30.000 euros por décimo

Tercer premio: 15.000 euros por décimo

Extracciones de 5 cifras, 12 extracciones: 7.500 euros por décimo

Extracciones de 4 cifras, 4 extracciones: 375 euros por décimo

Extracciones de 3 cifras, 11 extracciones: 75 euros por décimo

Además de estos, también habrá premios para los reintegros y las aproximaciones, así que tendrás más opciones de hacerte con un dinero extra este verano.