Dónde han caído el bote de 49,5 millones de euros de la Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 1 de agosto 2026

Este sábado 1 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 01, 04, 19, 22, 28 y 39, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 6. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 700.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 57.050 de OVIEDO (Asturias), situado en Jovellanos, 8.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 75 de SEVILLA, situada en Abogado Rafael Medina, C.2 L.7.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 01 de agosto de 2026 es el 03, 07, 15, 42, 43 y 49, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 9. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 49.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 265 376, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 51.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de MANSILLA DE LAS MULAS (León), situada en La Tenada, 19; en la nº 61 de MÁLAGA, situada en Armengual de la Mota, 13 L-B3; y en el Despacho Receptor nº 54.585 de CARTAGENA (Murcia), situado en Carlos III, 36.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 1 de agosto de 2026 ha sido el 01833 de la serie 019. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 01833 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 32294 Serie: 045

Número: 53749 Serie: 007

Número: 78045 Serie: 041

Número: 85049 Serie: 018