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Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 31 de julio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 31 de julio de 2026 y descubre si tu número ha sido premiado.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, viernes 31 de julio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

El Eurojackpot se juega todos los viernes y ofrece un premio final de mínimo 10 millones de euros. Un sorteo que ofrece la ONCE. Los distintos sorteos se acumulan en el Eurojackpot y puedes optar al premio de la primera categoría de 90 millones de euros. El 50% de las apuestas del sorteo del Eurojackpot se transfiere a premios.

Cada cupón del Eurojackpot tiene un precio 2 euros, con el que podrás realizar una apuesta sencilla o múltiple. Para la apuesta sencilla debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Puedes realizar hasta cinco apuestas en el mismo cupón del Eurojackpot, teniendo un coste por apuesta. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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