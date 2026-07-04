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Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 04 de julio de 2026

La Primitiva de hoy, sábado 04 de julio de 2026, con un bote de 21.500.000 euros, ha agraciado al número 19 25 28 43 44 y 48, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 8.

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El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 04 de julio de 2026, que cuenta con un bote de 21.500.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 19 25 28 43 44 y 48, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 8. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número .

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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