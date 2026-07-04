Premios del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional del sábado 4 de julio de 2026

El verano ya está aquí. Llegan los días más largos del año, el buen tiempo, las vacaciones y ese merecido descanso que invita a desconectar de la rutina. Y, como cada verano, también regresa una de las tradiciones más esperadas de estas fechas: el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, más conocido como el "Gordo del Verano".

Si participas en este sorteo, añadirás un extra de ilusión a una temporada que ya de por sí está llena de planes.

¿Te imaginas recibir una noticia que transforme por completo tu verano? Un gran premio puede convertirse en el impulso perfecto para hacer realidad esos sueños que llevas tiempo posponiendo. A veces, un décimo es mucho más que un número, es una oportunidad para soñar a lo grande.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional?

Por solo 20 euros, hazte con un décimo del “Gordo del Verano” y prueba suerte. Aquí tienes los premios que puedes ganar este sábado 4 de julio de 2026 (13:00 h.) si juegas el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional:

Premio Especial: 20.000.000 € (una sola fracción y serie)

(una sola fracción y serie) 1º Premio : 2.000.000 € (200.000 € por décimo)

: 2.000.000 € (200.000 € por décimo) 2º Premio : 600.000 € (60.000 € por décimo)

: 600.000 € (60.000 € por décimo) 3º Premio: 200.000 € (20.000 € por décimo)

Esos son los grandes premios, pero también puedes ganar otros como:

Anterior y posterior del 1º Premio : 800 € por décimo

: 800 € por décimo Anterior y posterior del 2º Premio : 430 € por décimo

: 430 € por décimo Centena del 1º Premio : 100 € por décimo

: 100 € por décimo Centena del 2º Premio : 50 € por décimo

: 50 € por décimo Centena del 3º Premio : 50 € por décimo

: 50 € por décimo Tres últimas cifras del 1º Premio : 100 € por décimo

: 100 € por décimo Tres últimas cifras del 2º Premio: 100 € por décimo

¿Cuánto se queda Hacienda del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional?

En España, los premios del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional (como cualquier otro sorteo) están sujetos a tributación cuando superan el importe exento establecido por la normativa fiscal vigente.

Actualmente, los primeros 40.000 € están exentos de impuestos, y solo se aplica retención a la parte que excede esa cantidad.

Sobre el importe que supera esos 40.000 €, se aplica una retención del 20%, que se descuenta directamente en el momento del cobro del premio.

De esta forma, si resultas ganador, ya recibes el importe neto con la tributación aplicada, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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