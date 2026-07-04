Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de vacaciones de la Lotería Nacional del sábado 4 de julio 2026

Cada verano, el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional vuelve a despertar la ilusión de miles de jugadores en toda España. Este evento puede cambiar el rumbo de tus vacaciones (o de toda una vida) debido a la cantidad de premios que reparte.

Pero, ¿qué parte del premio se queda la Agencia Tributaria? Aunque las cifras del sorteo son llamativas, no todos los importes tienen el mismo tratamiento fiscal, y la tributación depende de factores concretos que debes conocer antes de cobrar cualquier décimo agraciado.

¿Cuánto se queda Hacienda del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional tributan sólo cuando superan el límite exento fijado por la normativa. Es decir, los primeros 40.000 € de cada premio están libres de impuestos.

A partir de esa cantidad, el importe restante se somete a una retención del 20%. Este descuento se aplica de forma automática en el momento del cobro, por lo que el ganador recibe directamente el importe neto, sin necesidad de realizar gestiones adicionales con Hacienda.

En este sorteo, tanto el Primer Premio de 200.000 € por décimo como el Premio Especial de 20.000.000 € pasan por Hacienda, ya que superan los 40.000 €. En estos casos, solo se paga impuestos sobre la parte que excede esa cantidad, aplicando una retención del 20%.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional?

Si compras un décimo del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, que se celebra este sábado 4 de julio de 2026, puedes ganar estos premios principales:

Premio Especial: 20.000.000 € (una sola fracción y serie)

(una sola fracción y serie) 1º Premio : 200.000 € por décimo

: 200.000 € por décimo 2º Premio : 60.000 € por décimo

: 60.000 € por décimo 3º Premio: 20.000 € por décimo

¿Ya estás pensando qué vas a hacer si te toca alguno de los premios? Quizá sea el momento de organizar ese viaje que llevas años posponiendo, dar un impulso a tus proyectos personales o simplemente disfrutar del verano con una tranquilidad extra. Sea cual sea tu plan, el Sorteo Extraordinario de Vacaciones es una oportunidad para añadir un poco más de ilusión a esta época del año.

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