Lotería Nacional de España
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 02 de julio de 2026
El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 02 de julio de 2026 con un primer premio a la serie de 300.000 euros ha agraciado al número 07360.
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El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 02 de julio de 2026 ha sido para el número 07360, dotado con 300.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 05699. Los reintegros de la Lotería Nacional del jueves han sido para los números acabados en 0, 1 y 7.
Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.
La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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