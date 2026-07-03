Dónde han caído el bote de 80 millones de euros del Euromillones, el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 03 de julio de 2026

Este viernes 03 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 03 de julio de 2026 ha agraciado a los números 04 05 12 16 41 y 49, siendo el número complementario el 02 y el reintegro el 2. El sorteo de la Bonoloto tenía un bote de 1.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 5.500.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de GIRONA situada en Ultonia, 14-Bajos 5 ; en la nº 1 de A CAÑIZA (Pontevedra), situada en Oriente, 13; en la nº 195 de MADRID, situada en C.C. Plaza Aluche LB27. Avda. Los Poblados; en el Despacho Receptor nº 45.910 de VILLACEDRÉ (León), situado en Real, 45 y en el nº 65.230 de SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa), situado en Avda. Sierra Aralar, 34.

Con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto, un único acertante podría ganar 1.900.000 euros.

Euromillones

El resultado de EuroMillones de hoy, viernes 03 de julio de 2026, ha sido para los números 02 12 17 25 y 39, siendo las estrellas el 01 y 02. El código premiado en el sorteo de El Millón de EuroMillones es el DJH74565.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en BÉLGICA. En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0). En el próximo sorteo de se pondrá en juego un de de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2). El boleto acertante de ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 03 de julio de 2026, ha agraciado al número 05725 de la serie 111. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 6.000.000 de euros.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 03 de julio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 03 de julio de 2026, es 06 08 15 19 20 23 25 27 28 31 37 38 39 43 51 55 58 65 74 78.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 04 de julio de 2026, un único acertante podría ganar: 1.000.000 €.

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

Ya conocemos el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 03 de julio de 2026. La combinación ganadora es el 04 09 20 25 28, siendo los soles los números 01 y 03.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 03 de julio, no han aparecido acertantes de primera categoría en España.

La recaudación ha sido de 2.003.098 euros, de los que 1.001.549 euros se han destinado a premios.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 7 de julio de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 10.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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