Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 04 de julio de 2026

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 04 de julio de 2026 agraciado con bote de 1.900.000 euros, ha sido para el número 07 10 25 45 46 y 48, siendo el número complementario el 01 y el reintegro el 3.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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