Euromillones: Resultado de hoy viernes 03 de julio de 2026

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 03 de julio de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 38.000.000 euros.

Los premios de Euromillones se pueden obtener al jugar 5 números distintos desde el 1 hasta el 50 acompañados de dos estrellas, desde el número 1 hasta el 11. El sorteo de Euromillones permite ganar los distintos premios acertando 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrella;, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. El mínimo de apuestas que puedes realizar para jugar en el sorteo de Euromillones es una, que tiene un coste de 2,50 euros.

El Euromillones se celebra dos veces en semana, los martes y viernes. En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

El bote del sorteo de Euromillones ofrece la posibilidad de ganar un premio de hasta 190 millones de euros. Cada cuatro sorteos, si no hay un ganador del premio total, la cantidad acumulada se repartiría entre los premiados de la siguiente categoría.

El sorteo de Euromillones destina el 50% de su recaudación a premios, que se repartes en 13 categorías en función de los aciertos. Si el premio de primera categoría del Euromillones quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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